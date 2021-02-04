【牛津疫苗】團隊擬研發針對變種病毒疫苗 料秋天面世

新冠肺炎疫情全球大流行，英國、南非等地相繼出現新冠肺炎變種病毒，外界關注新冠疫苗能否有效遏制變種病毒。牛津大學與阿斯利康研發團隊表示，目前考慮研發針對新冠肺炎變種病毒的牛津疫苗，這款牛津疫苗料最快可於秋天面世。

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牛津大學試驗首席研究員波拉德（Andrew Pollard）表示，由於變種病毒只是改變了尖刺蛋白的遺傳序列，因此調整新冠疫苗的過程相對較快。波拉德指他們只需進行部分小型測驗，就可將經過調整的新冠疫苗推出。團隊預計今年秋天的時候，針對新冠變種病毒的疫苗就會準備就緒。

牛津大學研究人員早前率領的一項研究發現，接種首劑牛津疫苗後三周至90日内的有效率平均達76%，新冠肺炎傳播率也大幅降低67%。但研究目前仍有待同行評審。

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英國早前宣佈，變種新冠肺炎病毒部分樣本，出現一種名為E484K的突變。另一個新冠疫苗生産商Moderna進行測試，指雖然E484K突變會減低疫苗有效率，但疫苗目前仍然有效。

英國至今已為超過1,000萬名民眾接種首劑新冠疫苗，英國衛生大臣夏國賢（Matt Hancock）形容效果絕對很好（absolutely superb）。夏國賢強調疫苗是擺脫疫情的出路，但疫苗生産商要跟上病毒變種速度成為主要挑戰。

責任編輯：鄭錦玲