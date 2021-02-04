【BNO】銀行公會不接受BNO為開戶身份證明文件　金管局：銀行業盡力遠離政治（第二版）

▲ 銀公稱不再接受BNO為開戶身份證明文件

英國政府最新宣布1月31日起，開放讓持英國國民（海外）護照（BNO）的香港人申請BNO居留簽證，中央及港府同日起，不再BNO護照為有效旅行證件及身份證明。香港銀行公會最新跟隨港府決定，表示不接受銀行客戶以BNO作為開立戶口的有身份驗證文件。

銀行公會在「有關打擊洗錢∕恐怖分子資金籌集的常見問題」中，提及認可機構能否讓BNO作為身份證明。銀行公會表明，自1月31日起，BNO不會被視為有效的旅行證件和身份證明，解釋按照港府1月29日的公告。

銀行公會稱修訂指引前，曾經諮詢金管局。

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金管局副總裁阮國恒出席香港銀行業工作回顧記者會解釋，因為港府不再視BNO為有效身份證明文件，業界因而有關安排。

銀行凍結前立法會議員許智峯戶口、美國制裁多名內地和香港官員，被問及政治因素對銀行業影響時，阮國恒重申，銀行業盡力遠離政治、公平待客，但同時要考慮風險，強調不同地區都有各自的執行或法律要求，金管局和銀行業對話「基於專業標準」，認為銀行業營運大致如常。

阮國恒又否認銀行凍結帳戶涉及政治因素，反稱：「基於執法因素，不要對號入座」。他表示，銀行業在不同地區如倫敦、紐約，都要配合當地法律和執行標準。

他重申，美國單邊制裁在香港不會產生法律效力，必須考慮公平，但銀行如何處理客戶，金管局不便評論。

（第二版加入金管局評論政治對銀行影響）

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編輯：麥德銘