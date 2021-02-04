【Apple】郭明錤：舜宇蘋果訂單有望快速增長 勢加劇蘋果鏡頭供應鏈競爭

▲ 郭明錤：舜宇蘋果訂單有望快速增長 蘋果鏡頭供應鏈競爭將加劇

天風國際分析師郭明錤發表研究報告指，舜宇光學 （02382） iPad 5P鏡頭驗證順利，意味出貨今年下半年新款iPhone的7P廣角鏡頭機率大增。舜宇未來數年內的蘋果（美：AAPL）訂單可望快速成長，預期將為蘋果鏡頭供應鏈帶來更大的競爭壓力。

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郭明錤指，舜宇預計在首季中期後開始大量出貨iPad 5P鏡頭，目前試產良率約70%，已達蘋果驗證標準。該行料大量出貨後，舜宇的iPad 5P鏡頭良率可望提升至80%，受限於初期產能限制，今年iPad 5P鏡頭的出貨比重或約15%，若今年出貨順利，預估2022年iPad 5P鏡頭訂單比重可增至約25%至30%。

他指出，iPad 5P鏡頭驗證順利，將有助於iPhone 7P廣角鏡頭開發、驗證與出貨。據該行最新調查指，舜宇目前出貨至LG Innotek的iPhone 7P廣角鏡頭驗證順利進行中，預計在今年第二季尾底或第三季初開始大量出貨。至於蘋果其他供應商，目前大立光與玉晶光的7P廣角鏡頭良率分別約80%至90%與60%至70%，該行預估舜宇初期的7P廣角鏡頭良率約與玉晶光相當。

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郭明錤續指，受益於政府補貼，舜宇的整體營運成本競爭力較高，有利於未來取得更多蘋果鏡頭訂單，包括頭戴裝置與Apple Car鏡頭訂單。

他又指，2021年蘋果鏡頭供應鏈最大的挑戰是來自於大立光憑藉顯著技術優勢而發動的價格戰，而2022年開始，舜宇在蘋果鏡頭供應鏈帶來的競爭壓力將顯著出現，雖然其中一個供應商Kantatsu可能退出蘋果鏡頭供應鏈，但無法抵消舜宇光學加入的競爭壓力。

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編輯：袁諾曦