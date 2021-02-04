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【網民熱話】GME沽空事件 網民：今次金融危機改咩名好?

環球政經 17:02 2021/02/04

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一場外界視為散戶鬥大鱷的經典戰役，美股遊戲驛站GameStop（GME）近期成為各大報章的熱門話題。上周股價急升的GameStop（GME）本周急跌，周三股價已回落至92美元。近日討論區就有人發帖，問網民這次金融危機改甚麼名字好呢？帖文一出引起網民迴響，不少網民都發揮創意，創作出令人捧腹大笑的名字。

其他網民回應：

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有不少網民用電影、電視和遊戲的名字進行「二次創作」，例如「金融遊戲」（源自劇集：金融戰爭），「金融群俠傳」（源自熱門遊戲：金庸群俠傳），「華爾街狼人(破產)」（源自電影：華爾街狼人）等。

【C家教路@iM網欄】GME突發事件增添波動性 同業拆息回調A股有運行 【下一頁

亦有網民大玩「食字」，用華爾街（WallStreet）和遊戲驛站GameStop（GME）創作出搞笑的名字。例如「WallStop」，「WallStreetGameStop」，「Game Must End」等。

延伸閱讀：【GME事件】夾沽空未完？　外媒點評10間高沽空額小型股　或成下一間GME  【下一頁

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責任編輯：黃苑筠

 

金融 沽空 二次創作 美股

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