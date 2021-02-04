【大行報告】多間大行同日上調聯想目標價　麥格理最牛料現價有逾四成升幅

聯想集團(00992)公布業績後獲多間大行唱好。其中麥格理發表報告表示，截至去年12月底止集團季度收入及純利分別高於市場預期11%及21%，更料其個人電腦強勁勢頭、收益增長及毛利率提升的趨勢於未來三季會持續。



該行上調其2022及2023財年盈利預測1%及12%，以反映服務增長及較高毛利率的因素，目標價相應由12.78元升至14.25元，為多間大行次之中目標價最高的一間，同時維持「跑贏大市」評級。

另外，摩根大通發表報告指，聯想集團業績電話會議中主要訊息大致正面，一方面PC需求展望強勁，料今年將增長5-10%，而渠道庫存維持低位，另外企業消費方面亦有復甦跡象，產品組合改善亦意味PC利潤有上行空間，而數據中心方面市場份額有提升，在智能手機方面亦重返收支平衡，5G佔比亦上升，另外軟件及服務收入展望穩健。



該行指出，聯想集團稍為負面的是零部件供應緊張，以及企業開支短期或會提升。整體而言該行認為短期聯想將繼續跑贏大市，將2021/2022財年盈利預測各升6%及12%，上調對其目標價由10元升至11.6元，維持「增持」評級。

其餘大行評級及目標價：