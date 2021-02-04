【銀行優惠】中銀推「智選基金」服務　投資門檻1000元　免基金認購費

近年不少金融機構推出「智選基金」服務，為客戶提供參考基金組合，吸引初階投資者或無暇理財的人士。中銀香港今日宣布推出手機銀行「PlanAhead 智．未來」一站式服務，涵蓋「財富策劃服務」及「智選基金組合」功能。客戶透過「智選基金組合」，可低至1,000港元構建投資組合，即日起至今年12月31日，該服務會豁免基金認購費。

「PlanAhead 智．未來」涵蓋「財富策劃服務」及「智選基金組合」功能，「財富策劃服務」為客戶提供一站式手機財富策劃，協助其規劃升學、置業、退休等不同人生目標。客戶就目標設定所需預算後，系統會根據其財務狀況作出分析及計算目標差距，提供適合的理財產品方案，如「智選基金組合」、月供存款計劃、基金、股票及保險等。

「智選基金組合」則是將中銀香港與施羅德投資早前合作推出的「資產配置參考組合」由分行延伸至手機銀行，客戶可因應不同資產配置組合的過往表現，結合自身的風險接受程度、投資目標及財政狀況，利用由環球市場不同資產類別組成的配置組合作參考，考慮適合自己的方案。

而「智選基金組合」的投資門檻低至1,000港元，即日起至2021年12月31日，客戶透過該行手機銀行的「智選基金組合」進行整額基金認購，可獲豁免基金認購費。

中銀香港個人數字金融產品部副總經理周國昌表示，截至去年12月底，個人客戶美股線上交易量按年大幅增長9倍，線上人壽保險新造保費上升74%，而去年線上認購iBond及銀色債券的交易量亦較上次發行上升2倍，顯示客戶對線上理財的需求日增。

【電子利是】中銀搞抽獎鼓勵派電子利是 頭獎8888港元大利是（附派電子利是教學） 請看【下一頁】

《iMoney》—最具國際視野的投資理財創富頻道

融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：葉卓偉