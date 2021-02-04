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【WFH】渣打傳棄租中環總行8層 業主恒隆：渣打仍是渣打銀行大廈最大租戶

股市 16:37 2021/02/04

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渣打傳棄租中環總行8層，恆隆未有證實傳聞，但指渣打續是大廈最大租戶

疫情下在家工作（WFH）更普及，個別企業已表明會將遙距工作安排恒常化，辦公室租賃已非不可或缺。其中，今年開始引入混合工作模式的渣打集團 （02888） ，即傳出計劃棄租中環總行的8個樓層，並計劃將3層觀塘辦公室放租。

渣打分3階段推混合工作模式　目標今年底至少6萬員工可享彈性工作安排｜【下一頁】

消息指，渣打將棄租中環渣打總行的8層辦公室，並會將持有的3層觀塘辦公室放租。渣打發言人拒絕就消息置評。

渣打中環總行業主的恒隆地產 （00101） 發言人指，集團會按一貫做法與租戶商討續租事宜，不便透露與個別租戶的租賃安排。「渣打銀行仍然是渣打銀行大廈的最大租戶。 」

法巴、野村等金融機構　近月先後退租部分中環辦公室

據報，恒隆地產正尋求以月租600萬元，放租渣打總行的8層、建築面積6萬平方呎的辦公室。

同屬英資行的滙豐控股 （00005） ，集團行政總裁祈耀年（Noel Quinn）去年亦曾表示，會重新評估繼續維持辦公室的必要性，不排除通過減少租賃以節約成本。

事實上，近月多間國際金融機構都有傳出退租香港辦公室的消息，包括法巴最近決定退租位於IFC 2期的1個樓層；野村及麥格里去年亦先後棄租部分中環辦公室。

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【美股狂潮】中銀：逾20萬客買賣美股　美股A股投資總資產值勁升5倍

 

編輯：趙穎妍

港股 本地銀行股 金融機構 金融 在家工作 彈性工作 渣打集團（02888） 恒隆地產（00101） 滙豐控股（00005） 觀塘
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