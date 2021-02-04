【WFH】彈性工作恒常化　渣打傳棄租中環總行8層

▲ 彈性工作恒常化 渣打傳棄租中環總行8層

疫情下在家工作（WFH）更普及，個別企業已表明會將遙距工作安排恒常化，辦公室租賃已非不可或缺。其中，今年開始引入混合工作模式的渣打集團 （02888） ，即傳出計劃棄租中環總行的8個樓層，並計劃將3層觀塘辦公室放租。

渣打分3階段推混合工作模式 目標今年底至少6萬員工可享彈性工作安排｜【下一頁】

彭博引述市場文件報道，渣打將棄租中環渣打總行的8層辦公室，並會將持有的3層觀塘辦公室放租。報道引述渣打發言人表示，拒絕就消息置評；而屬渣打中環總行業主的恒隆地產 （00101） ，則未有即時回覆查詢。

法巴、野村等金融機構 近月先後退租部分中環辦公室

據報，恒隆地產正尋求以月租600萬元，放租渣打總行的8層、建築面積6萬平方呎的辦公室。

同屬英資行的滙豐控股 （00005） ，集團行政總裁祈耀年（Noel Quinn）去年亦曾表示，會重新評估繼續維持辦公室的必要性，不排除通過減少租賃以節約成本。

事實上，近月多間國際金融機構都有傳出退租香港辦公室的消息，包括法巴最近決定退租位於IFC 2期的1個樓層；野村及麥格里去年亦先後棄租部分中環辦公室。

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編輯：趙穎妍