【快手暗盤價】快手科技1024暗盤曾升逾2.7倍　市值1.5萬億

▲ 快手科技將於2月5日掛牌。

快手科技 （新上市編號：01024） 暗盤。於富途暗盤，快手科技表現較好，曾高見421元，較招股價115元高267%，快手科技最新報355.2元，一手（100股）不計手續費，帳面賺24,020元。以快手科技每股定價115元，上市時市值達4724億元，若快手科技升幅逾兩倍，市值將近1.5萬億元。

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券商 最新報 招股價 變幅% 一手賺（元） 收盤時間 富途 355.2 115元 +208.9% 24020 18：30 耀才 330.0 +187.0% 21500 19：30 輝立 300.0 +160.9% 18500 18：30

此前，內地傳出快手在機構投資者的場外暗盤錄得升1.17倍的升幅，高見250港元，並錄得5萬股成交。

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記者：謝卓榮