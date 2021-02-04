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【快手暗盤】快手科技1024暗盤曾升2.7倍　市值高見1.7萬億

新股IPO 17:08 2021/02/04

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快手科技將於2月5日掛牌。

快手科技 （新上市編號：01024） 暗盤。於富途暗盤，快手科技表現較好，曾高見421元，較招股價115元高267%，快手科技最新報310至330元水平，一手（100股）不計手續費，帳面約賺2萬元。以快手科技每股定價115元，上市時市值達4724億元，若快手科技以今日最大升幅計，市值將達1.7萬億元。

抽唔中快手，仲追唔追？　按【下一頁】了解更多

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券商 最新報 招股價 升幅% 一手賺（元） 收盤時間
富途 330.4 115元 187.3% 21540 18：30
耀才 311.6 171.0% 19660 19：30
輝立 310.6 170.1% 19560 18：30

此前，內地傳出快手在機構投資者的場外暗盤錄得升1.17倍的升幅，高見250港元，並錄得5萬股成交。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具 

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【新股IPO】微創心通醫療首掛升近6成　每手帳面賺逾7180元

記者：謝卓榮

港股 IPO 快手—W（01024）
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