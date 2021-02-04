  • 19°C
香港時間 : 2021204日 (四) 20:52
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【快手暗盤】快手科技1024暗盤收市曾升2.7倍、市值高見1.7萬億　輝立暗盤突暫停

新股IPO 19:55 2021/02/04

分享：

快手科技將於2月5日掛牌。

快手科技 （新上市編號：01024） 周五上市，周四暗盤交易升勢強勁。於富途暗盤，快手科技表現較好，曾高見421元，較招股價115元高267%，快手科技在富途暗盤收報336.6元，一手（100股）不計手續費，帳面約賺22160元。

以快手科技每股定價115元，上市時市值達4724億元，若快手科技以今日最大升幅計，市值將達1.7萬億元。

其他暗盤場交易方面，快手在耀才收報335.6元，較招股價高1.9倍。

另外，輝立暗盤於下午5時15分左右暫停，令多家券商暫停接受暗盤訂單，停止交易前報310.6元，其他交易場尾市擴大升幅，達330元以上水平。

多間券商暫停快手科技1024暗盤交易 輝立系統出現故障，可見【下一頁】

抽唔中快手，仲追唔追？　按【下一頁】了解更多

    點擊圖片放大
    +5
    +4
券商 最新報 招股價 升幅% 一手賺（元） 收盤時間
富途 336.6 115元 192.7% 22160 18：30
耀才 335.6 191.8% 22060 19：30
輝立 310.6 170.1% 19560 18：30

此前，內地傳出快手在機構投資者的場外暗盤錄得升1.17倍的升幅，高見250港元，並錄得5萬股成交。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具 

相關文章：【新股IPO】諾輝健康6606周五招股　一手入場費13464元

【新股IPO】微創心通醫療首掛升近6成　每手帳面賺逾7180元

記者：謝卓榮

港股 IPO 快手—W（01024）

上一篇文章

【恒指夜期】小米股價挫逾4%、恒指曾挫逾500點　夜期動力減弱險守29000點關（不斷更新）

下一篇文章

【虛擬銀行】眾安銀行和Mox推電子利是功能　擬還原實體封利是過程
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】微創心通醫療2160暗盤收市 一手帳面最多賺8950元
【新股IPO】微創心通醫療2160暗盤收市 一手帳面最多賺8950元
【快手IPO】快手科技1024追揸沽攻略　券商：升幅最少一倍
【快手IPO】快手科技1024追揸沽攻略　券商：升幅最少一倍
【恒指夜期+ADR】阿里巴巴美股較港低2.2%　夜期跌47點低水142點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】阿里巴巴美股較港低2.2%　夜期跌47點低水142點（不斷更新）
【快手暗盤】快手科技1024暗盤收市曾升2.7倍、市值高見1.7萬億　輝立暗盤突暫停
【快手暗盤】快手科技1024暗盤收市曾升2.7倍、市值高見1.7萬億　輝立暗盤突暫停
【開市9點半】為快手上市打響頭炮　微創心通醫療暗盤率先升逾9成
【開市9點半】為快手上市打響頭炮　微創心通醫療暗盤率先升逾9成
【快手科技IPO】快手科技1024一手中籤率僅4%　70萬人抽1手、5億元上限認購可分14手
【快手科技IPO】快手科技1024一手中籤率僅4%　70萬人抽1手、5億元上限認購可分14手