【快手暗盤】快手科技1024暗盤收市曾升2.7倍、市值高見1.7萬億　輝立暗盤突暫停

▲ 快手科技將於2月5日掛牌。

快手科技 （新上市編號：01024） 周五上市，周四暗盤交易升勢強勁。於富途暗盤，快手科技表現較好，曾高見421元，較招股價115元高267%，快手科技在富途暗盤收報336.6元，一手（100股）不計手續費，帳面約賺22160元。

以快手科技每股定價115元，上市時市值達4724億元，若快手科技以今日最大升幅計，市值將達1.7萬億元。

其他暗盤場交易方面，快手在耀才收報335.6元，較招股價高1.9倍。

另外，輝立暗盤於下午5時15分左右暫停，令多家券商暫停接受暗盤訂單，停止交易前報310.6元，其他交易場尾市擴大升幅，達330元以上水平。

多間券商暫停快手科技1024暗盤交易 輝立系統出現故障，可見【下一頁】

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券商 最新報 招股價 升幅% 一手賺（元） 收盤時間 富途 336.6 115元 192.7% 22160 18：30 耀才 335.6 191.8% 22060 19：30 輝立 310.6 170.1% 19560 18：30

此前，內地傳出快手在機構投資者的場外暗盤錄得升1.17倍的升幅，高見250港元，並錄得5萬股成交。

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記者：謝卓榮