【市況解構】瑞士寶盛：北水勢頭無逆轉風險 看好3投資主題

▲ 瑞士寶盛私人銀行亞洲區研究部主管Mark Matthews表示，看不到北水流入有突然逆轉的風險。

年初以來逾3500億元北水湧港，瑞士寶盛私人銀行亞洲區研究部主管Mark Matthews表示，看不到北水流入有突然逆轉的風險，內地互惠基金規模加大，投資股票時會更重視港股，料資金南下會持續。

大摩料北水全年淨流入料逾1萬億元，詳看【下一頁】

他指，香港過去經歷政治動盪，港股亦是全球主要指數中大為落後的市場，令港股極具估值優勢，目前市帳率低於歷史平均1.8倍的水平，只有1.2倍。由於香港市場估值便宜，加上擁有不少增長潛力高的中資企業，而且更多中概股也會回港上市，相信香港市場將會跑贏其他市場。

Mark Matthews看好「十四五規劃」相關的主題，包括科技、醫療保健及環境。他又指，雖然短期周期股將將會跑出，但長綫來看，增長股的走勢仍會較強。

GME事件不會產生系統性問題

美國上周上演散戶挾大戶淡倉的戲碼，GameStopS（美：GME）等「WSB概念股」股價大幅波動，Mark Matthews指出，市場起初會擔心對冲基金需要沽售其他倉位，因該等已成為Reddit大軍的目標，但他認為市場已冷靜下來，預期事件也不會產生系統性問題。

問及事件有何啟示，Mark Matthews指，事件反映了年輕人與成年人生活質量等不均的問題。在全球化及數字化，現今世代或千禧一代相比前幾代人生活更艱難，工資持平但房地產和股票的資產價格卻不斷上漲，而且低利率令。不過，他認為，隨著千禧一代的人口增加，其聲音會更被世界所注重，有如他們早前在股市的行為一樣。

相關文章：【遊戲驛站GME】耶倫周四與金融監管機構會面 討論GME等股價波動

貼身追蹤股價變化、重要消息、賺蝕成績，更易作出投資判斷 | 立即免費下載使用 【按此】

編輯：袁諾曦