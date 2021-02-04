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【業績│內險股】平保料新業務價值今年可回復增長 改革成果明年才完全顯現

股市 13:50 2021/02/04

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平保今年新業務價值可望扭轉去年倒退的情況

平保 （02318） 壽險業務改革仍在進行中，聯席首席執行官陳心穎表示，新業務價值今年會錄得正增長，但形容改革難度大過預期，相信隨著疫情消退及改革完全落實，業務成果要到明年才可以完全顯現。

去年平保新業務價值按年倒退逾三成。陳心穎表示，疫情下去年長期保障型產品銷售倒退超過兩成，原因包括代理人在疫情期間難以與客戶接觸，以及有消費者從長期保障型產品轉去消費型健康保險產品，相信上述因素今年仍會持續，但影響會逐步緩和。

平保去年新業務價值遜預期　券商料最壞時間已過【下一頁】

至於壽險改革，陳心穎形容改革是平保成立逾30年來最廣、最深的改革，難度比預期大，預料改革要在今年才會完成。隨著疫情消退及改革完全落實，業務成果會於明年完全顯現。她又透露，未來三年計劃保持代理人規模在100萬人左右。

聯席首席執行官、首席財務官及總精算師姚波指，集團目前亦未有股份回購的計劃。

投資方面，首席投資官陳德賢認為今年股市仍有機會，看好去年跑輸的高派息、低估值股票，相信今年這類股票有機會估值修復。早前英倫銀行原則上容許銀行恢復派息，陳德賢表示，正常情況下集團每年可從滙豐 （00005） 收取60億元派息，過去數年累收股息達133億元，但實際情況仍視乎滙豐自身的做法。

相關文章：

【業績】平保去年新業務價值遜預期、加派息7% 績後股價升逾3%（第二版）

編輯：謝智聰

港股 內地保險股 中國平安（02318） 新業務價值 滙豐控股（00005）

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