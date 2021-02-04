【好想去日本】日本鰻魚苗豐收價格跌4成　跌至7年以來新低

▲ 日本鰻魚苗連續兩年豐收下，2021年夏季的鰻魚零售價格有望下跌。（資料圖片）

港人愛購買日本食品，鰻魚更是不少人最愛。據《日經中文網》報道，日本鰻魚苗豐收，令價格跌至7年以來新低，由2020年12月每公斤約130萬日圓，降至2021年1月底的，平均下跌4成。有養殖場反映，早前每公斤的價格過高，皆因在2019年每公斤曾達219萬日圓，現在終於可以「安心養殖」。

雖然未知鰻魚苗數目增加的原因，但連續兩年豐收下，2021年夏季的鰻魚零售價格有望下跌。據悉，去年夏季在日本的大型超市中，每條蒲燒鰻魚的售價約1,980日圓。有大型進口商指，今年售價或有望減少1成。

【消費優惠】新一年優惠停不了 網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）

【Canon】直播商機大 佳能數碼影像坊新面貌 3大專區實現O2O體驗

餐廳堂食生意跌 食客轉購即食蒲燒鰻魚

事實上，日本批發商一直訂購蒲燒鰻魚。據日本總務省的家庭收支調查顯示，每戶家庭在疫情爆發後，即食的蒲燒鰻魚支出額，維持按年增加2成。至於蒲燒鰻魚往年的銷售一直集中在7月。

然而，日本全國鰻魚蒲燒商協會的代表理事三田俊介表示，新冠肺炎疫情令外出用餐的人減少，大部份蒲燒鰻魚專賣店的收入都有減少。

責任編輯：馬意文