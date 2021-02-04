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【移民澳洲】調查指近半數澳洲人 對華裔移民印象負面

環球社會熱點 14:17 2021/02/04

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澳洲一項調查指出，近半數受訪澳洲人對華裔移民的印象負面。

澳洲政府早前宣布延長香港畢業生和技術簽證5年，為港人申請永久居留提供途徑，令移民澳洲成為熱話。但澳洲一項調查指出，近半數受訪澳洲人對華裔移民的印象負面。有澳洲亞裔社區組織更指，由去年至今已接獲500宗涉及種族歧視澳洲亞裔人士的個案。

【移民澳洲】澳洲樓價破2017年紀錄 惟墨爾本悉尼仍低水 【下一頁】

【移民澳洲】技術移民永居簽證審批期延長 或要等2年 【下一頁】

斯坎倫基金會研究所（Scanlon Foundation Research Institute）於去年7月及11月，向超過5,000名受訪者進行調查，向他們詢問超過140條問題，以了解澳洲人口及社區和諧度。

調查發現在受訪澳洲人當中，有47%的人對華裔移民有負面感覺。有49%的受訪者表示，對伊拉克和蘇丹裔移民有非常負面或有些消極的感覺。

調查更發現約有三分一受訪者同意，澳洲政府應提供資金來維護少數族裔的文化，另外三分二的受訪者則不同意提供資金。

亞澳聯盟於2020年4月設立網站，供澳洲亞裔華人通報涉及新冠肺炎疫情的種族歧視個案。亞澳聯盟首席召集人阿斯塔納（Molina Asthana）表示，至今已有超過500宗針對亞裔人士的種族歧視個案，其中有6成更涉及種族詆毀或口頭侮辱。

責任編輯：鄭錦玲

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