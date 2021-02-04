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【TSLA】Tesla馬斯克：別在生產旺季時買車

股市 13:43 2021/02/04

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Tesla行政總裁馬斯克坦承Tesla有品質控制問題。

Tesla（美：TSLA）行政總裁馬斯克（Elon Musk）接受行業分析師 Sandy Munro訪問時，坦承Tesla有品質控制問題，並分享了買車的最佳時機。

Tesla上海超級工廠項目環評獲批　可隨時動工【下一頁】

馬斯克指出，一旦公司大幅擴增產能，Tesla電動汽車的品質就會受到影響。他還表示，Tesla在接近2020年底時生產電動汽車的速度太快了，以至於汽車漆面出現不同程度的問題。 到去年年底，甚至到12月份，Tesla汽車的漆面品質才有所改善。

我們花了一些時間真正解決生產問題。有朋友問我，我應該什麽時候買Tesla？我的回答是：要麽一開始就買，要麽等生產穩定下來再買。但在生產加速過程中，要讓產量直線上升並在所有小細節上做到完美的確非常困難。生產就像地獄！

馬斯克還承認，Model S早期版本的座椅很糟糕，可能是他坐過的所有汽車中最糟糕的座椅。這刺激了Model 3更舒適的座椅設計。

Munro以拆解各類型的汽車而聞名，他在2018年對Model 3作苛刻評價，認為其品質堪比90年代的起亞汽車。Munro當時指：「我無法想像他們是如何發表這輛車的。」馬斯克則坦言，「我認為你當時的批評是正確的。」

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編輯：吳敏芳

美股 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 馬斯克 汽車 Tesla

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