【東京奧運】禁觀眾唱歌叫口號 運動員需交首14日行程

由於新冠肺炎疫情嚴峻，日本2020年東京奧運延期指今年7月舉行。國際奧委會（IOC）東京奧運組委周三（3日）推出首份指引手冊，要求觀眾以拍掌代替唱歌和重複叫口號。同時為防止新冠肺炎疫情散播，所有東京奧運參與者必須提交，抵達日本後首14日行程計劃。

手冊強調，主辦單位致力確保比賽能夠安全舉行。雖然參加者可豁免預先接種新冠疫苗，但需提供活動開始前，一個月內有效的陰性檢測報告。建議觀眾若希望激勵運動員，需採用拍手的方式，禁止唱歌、高叫口號、擁抱、握手及擊掌。除進食和睡覺外，應時刻佩戴口罩。

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手冊亦規定奧運工作人員和運動員，需要提交抵達日本後首14日行程計劃，內容需涵蓋住宿和旅遊行程，應盡量按計劃執行。14日內他們不能到訪遊客區、商店、酒吧、餐廳和健身室等。期間他們亦需用手機城市記錄身體情況， 除非得到特別允許，否則不能乘坐公共交通工具。

手冊列明如有人違反規定，嚴重可能會被取消參與資格。比賽期間將會有負責防疫的官員，監督各人的防疫行為。

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國際奧委會執行董事達比（Christophe Dubi）承認是次奧運會與往屆有很大分別，但強調安全至上。手冊在觀眾人數、運動員確診後安全等方面仍未有安排，預料手冊將會再更新。

責任編輯：李俊儀