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【大行點睇】經濟活動反彈兼供應有限 滙豐料1月燃氣料延續上季增長

股樓投資 13:23 2021/02/04

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滙豐發表報告，指燃氣受於3月開始陸續公布業績，預期公司業績將符合指引預期。該行指，盈利受惠強勁的分銷支持，預計該行覆蓋的股份之中，去年第四季錄得15%至30%的增長，增長因素包括工業及商業活動增加，以及較寒冷的天氣刺激供暖需求。

滙豐給予燃氣股目標價：

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    +3

該行又指，由於經濟反彈及供應有限，液體天然氣價格升近5倍至紀錄新高。該行預計1月氣體需求持續增長，其中較看好中國燃氣 （00384） 及華潤燃氣 （01193） 的表現，而港華燃氣 （01083） 則在氣體銷售及股價令人失望。

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撰文 : 謝克迪, CFA

港股 經濟 華潤燃氣（01193） 港華燃氣（01083） 中國燃氣（00384） 燃氣股 目標價 中國 天然氣

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