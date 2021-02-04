【美股狂潮】中銀：逾20萬客買賣美股　美股A股投資總資產值勁升5倍

▲ 中銀香港個人數字金融產品部副總經理周國昌表示，去年該行美股的線上交易量勁升9倍。

低息及量寬環球帶動環球股市急升，氣氛熾熱。中銀香港 （02388） 表示，即使去年股市較波動，但該行整體投資總資產值按年仍升9%，並留意到客戶更熱衷於投資新股、美股及A股，其中超過20萬客戶有買賣美股，美股線上交易量按年急升9倍。

中銀香港個人數字金融產品部副總經理周國昌表示，受疫情影響，去年環球股市表現相對波動，客戶亦更偏好分散投資，帶動債券及商品的投資總資產值分別按年升2.5倍及2倍。而美股及A股的投資總資產值亦按年升5倍。

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周國昌指，疫情促進電子化，去年多項投資產品的線上交易量都見顯著上升，其中iBond及銀債按年升2倍、美股升9倍、經線上承造的保費增幅超過70%，反映客戶理財需求大增。

他續指，目前已有超過90%交易經網上進行，經手機認購新股的比例更近100%，相信趨勢會持續上升，而隨著該行推出遞距開戶服務1年，線上開戶及客戶數持續增加，對銀行整體電子化情況感滿意。

對於客戶今年投資取向，周國昌預期客戶會繼續熱衷於認購新股及投資美股，「尤其是美股可以一股股買、入門較平」，他預告未來會推出更多低門檻產品，並期望第二季可以推出更好的港股買賣服務，例如將買賣單位拆細。

周國昌指，今年市場機遇仍然多，特別是跨境理財通及可持續投資，對前景抱樂觀態度，而且熱錢繼續流入香港，相信會停留較長時間，帶動股市繼續興旺；他又希望監管機構盡快啟動跨境理財通，相信該行定位有助捕捉市場機遇。

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記者：趙穎妍