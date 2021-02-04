「面霜」變「毒藥」？　「網紅面霜」被踢爆於公廁生產　汞超7000倍

內地有網紅面霜被踢爆生產基地在公廁，已銷售逾70萬瓶，當中包括「瓊曼」、「豪曼」及「伍昱潔」等汞（水銀）超標超過7000倍，有執法人員到現場查看發現灌裝工具鏽跡斑斑，蠅蟲到處亂飛。藉製造、銷售劣質化妝品致富的嫌疑人伍某潔夫婦已擁豪車和別墅。

據《紅星新聞》報道，雖然涉事產品於重慶的窩點已被警方查處，但網上仍有銷售，每瓶價格接近人民幣50元，又標註「孕婦可用」。

去年8月，監管部門獲悉，有消費者使用該類美白產品後，出現紅腫蛻皮等不良反應。該美容霜被送往檢測，發現汞超標7000多倍，而且產品未有獲取得化妝品批准文號。

警方偵查發現，該產品原料是伍某潔從哈爾濱「唐總」購入，每桶20公斤，價值人民幣2000元。據估計，「瓊曼」、「豪曼」系列護膚品每瓶原料價值人民幣2到10元，銷售價格在人民幣百多元，以至千元以上不等。報道指，自2014年起，該化妝品已生產逾70萬，涉案金額達人民幣3000多萬元。

臨海市市場監管局指出，案中的化妝品汞含量嚴重超標，長期使用不但引起皮炎、色素沉積甚至誘發過敏性皮炎和皮膚癌，更會損害肝腎。孕婦使用後，汞還會通過胎盤屏障影響到胎兒。

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責任編輯：黎淑雯