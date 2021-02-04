【大行點睇】互聯網醫院及定制保險成增長動力 麥格理提高平安好醫生目標價

麥格理發表圾告指，平安好醫生 （01833） 去年下半年收入按年增長48%，優於該行預期，其中受會員銷售帶動，綫上醫療服務按年增67%，成為增長動力。

麥格理引述平安好醫生管理層指，公司已有互聯網醫院及可定制醫療保險合作等計劃，相信成為未來的增長動力。現時平安好醫生與120多間公立醫院簽約，麥格理預期未來互聯網醫院提供的診斷服務可解決市場上30%醫療問題，而獲得社保報銷後，有利加大市佔率。

麥格理上調平安好醫生目標價，由110元增至123元，重申「跑贏大市」評級。平安好醫生今日中午收報112.8元，較上日收市升1.3%。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【imoneymag.com】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機