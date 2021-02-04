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【大行點睇】互聯網醫院及定制保險成增長動力 麥格理提高平安好醫生目標價

股樓投資 13:06 2021/02/04

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麥格理發表圾告指，平安好醫生 （01833） 去年下半年收入按年增長48%，優於該行預期，其中受會員銷售帶動，綫上醫療服務按年增67%，成為增長動力。

麥格理引述平安好醫生管理層指，公司已有互聯網醫院及可定制醫療保險合作等計劃，相信成為未來的增長動力。現時平安好醫生與120多間公立醫院簽約，麥格理預期未來互聯網醫院提供的診斷服務可解決市場上30%醫療問題，而獲得社保報銷後，有利加大市佔率。

麥格理上調平安好醫生目標價，由110元增至123元，重申「跑贏大市」評級。平安好醫生今日中午收報112.8元，較上日收市升1.3%。

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撰文 : 謝克迪, CFA

港股 目標價 銷售 醫療保險 平安好醫生（01833）

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