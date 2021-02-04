【新冠疫苗】英國測試混合牛津及輝瑞疫苗功效 全球首次

全球新冠肺炎疫情肆虐，多國均加快為國民接種新冠疫苗。其中英國進行全球首個混合接種新冠疫苗的臨床試驗於當地時間周四（4日）展開，研究人員會為志願者先後接種各一劑牛津及輝瑞（Pfizer）疫苗，了解混合接種新冠疫苗有效率，料今年6月公布臨床實驗結果。若證明混合接種新冠疫苗仍有一定有效率，可望提高接種疫苗速度。

研究：接種1劑有效率76% 傳播率減近7成 【下一頁】

英國牛津大學發起的全球首個混合接種新冠疫苗的臨床實驗於英國展開，實驗將會招攬800名年過50歲或以上、未曾接種過新冠疫苗的成年人。

志願者將會分組接種疫苗，一組先接種牛津疫苗，另一組則先接種輝瑞疫苗，在接種首劑後會觀察其免疫反應，之後在12周後，再為他們接種另一款疫苗。

研究人員表示，實驗目的希望了解混合接種兩劑疫苗的成效，以及能否更有效對抗英國、南非及巴西出現的變種新冠病毒。臨床實驗結果最快於6月正式公布。

英國發現病毒在變異 憂降疫苗有效率 【下一頁】

擔任研究負責人的英格蘭副首席醫療官范塔姆教授（Prof Jonathan Van Tam）指，考慮到潛在全球新冠疫苗供應短缺等因素，為人們混合接種疫苗可以增加全球疫苗供應彈性。

英格蘭公共衞生署（PHE）免疫接種部門負責人拉姆西（Mary Ramsey）亦指，選用混合疫苗可簡化接種疫苗過程，容許市民在居所附近的醫療中心接種另一款疫苗，無須特意前往特定疫苗接種站。

責任編輯：郭麗明