  • 23°C
香港時間 : 2021204日 (四) 13:47
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠疫苗】英國測試混合牛津及輝瑞疫苗功效 全球首次

環球社會熱點 13:24 2021/02/04

分享：

全球新冠肺炎疫情肆虐，多國均加快為國民接種新冠疫苗。其中英國進行全球首個混合接種新冠疫苗的臨床試驗於當地時間周四（4日）展開，研究人員會為志願者先後接種各一劑牛津及輝瑞（Pfizer）疫苗，了解混合接種新冠疫苗有效率，料今年6月公布臨床實驗結果。若證明混合接種新冠疫苗仍有一定有效率，可望提高接種疫苗速度。

研究：接種1劑有效率76% 傳播率減近7成 【下一頁】

英國牛津大學發起的全球首個混合接種新冠疫苗的臨床實驗於英國展開，實驗將會招攬800名年過50歲或以上、未曾接種過新冠疫苗的成年人。

志願者將會分組接種疫苗，一組先接種牛津疫苗，另一組則先接種輝瑞疫苗，在接種首劑後會觀察其免疫反應，之後在12周後，再為他們接種另一款疫苗。

研究人員表示，實驗目的希望了解混合接種兩劑疫苗的成效，以及能否更有效對抗英國、南非及巴西出現的變種新冠病毒。臨床實驗結果最快於6月正式公布。

英國發現病毒在變異 憂降疫苗有效率 【下一頁】

擔任研究負責人的英格蘭副首席醫療官范塔姆教授（Prof Jonathan Van Tam）指，考慮到潛在全球新冠疫苗供應短缺等因素，為人們混合接種疫苗可以增加全球疫苗供應彈性。

英格蘭公共衞生署（PHE）免疫接種部門負責人拉姆西（Mary Ramsey）亦指，選用混合疫苗可簡化接種疫苗過程，容許市民在居所附近的醫療中心接種另一款疫苗，無須特意前往特定疫苗接種站。

責任編輯：郭麗明

相關文章

【牛津疫苗】1500名試驗志願者接種錯誤劑量 遭藥廠隱瞞
2021/02/02
【牛津疫苗】1500名試驗志願者接種錯誤劑量 遭藥廠隱瞞
【新冠疫苗】研究指曾染疫者 可能只需接種一劑疫苗
2021/02/03
【新冠疫苗】研究指曾染疫者 可能只需接種一劑疫苗
【牛津疫苗】研究：接種1劑有效率76% 傳播率減近7成
2021/02/03
【牛津疫苗】研究：接種1劑有效率76% 傳播率減近7成
【新冠疫苗】美國下周運100萬劑至連鎖藥房 加快接種進度
2021/02/03
【新冠疫苗】美國下周運100萬劑至連鎖藥房 加快接種進度
【牛津疫苗】瑞士延遲批准 促提供更多數據
今日
【牛津疫苗】瑞士延遲批准 促提供更多數據
傳染病 疫情 牛津大學 英國 輝瑞（Pfizer，美：PFE） 英格蘭 疫苗 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

上一篇文章

【諾貝爾和平獎】美國議員提名香港民主運動 對手包括特朗普

下一篇文章

【英國疫情】首席醫療官指已過高峰 但感染率仍偏高
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

蘇格蘭政黨想查資產 特朗普兒子斥令「國家蒙羞」
蘇格蘭政黨想查資產 特朗普兒子斥令「國家蒙羞」
【英國王室】英女王對哈里失去耐性 擬褫奪3項軍方頭銜
【英國王室】英女王對哈里失去耐性 擬褫奪3項軍方頭銜
【英國疫情】每日過萬人入境可避過隔離 政府捱轟
【英國疫情】每日過萬人入境可避過隔離 政府捱轟
新型冠狀肺炎全球疫情（02月04日 時間13:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（02月04日 時間13:00）
【國會暴亂】至少6名被捕者稱受特朗普煽動 「是他邀請我去」
【國會暴亂】至少6名被捕者稱受特朗普煽動 「是他邀請我去」
【特朗普卸任】霍士新聞收視急跌 員工開始憂慮前景
【特朗普卸任】霍士新聞收視急跌 員工開始憂慮前景