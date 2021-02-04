【疫情持續】特首今早立法會表示 不會推如去年「保就業」計劃 更聚焦、針對性協助個別行業

特首林鄭月娥今早出席立法會答問會，對會否再推新一期保就業計劃時表示，不會再推如去年一類的保就業計劃，將按政府整體財務狀況，更聚焦及針對性協助個別的行業。她又指當局去年於3、4月籌備保就業計劃時，並沒有預期疫情會持續這麼長時間，而疫情令部份行業深受影響，希望這些行業能盡快恢復。

早前香港中華廠商聯合會新會長史立德建議政府向旅遊業及餐飲業等推第三期保就業計劃，並建議推減低營商成本措施，例如凍結最低工資、暫緩增加法定假期17天的安排。他又預計農曆年過後，會出現公司倒閉潮，首季失業率可能升至7%。

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責任編輯：鄭靜珊