【農曆新年利是】WeChat Pay HK推新利是活動　夥企業推電子利是封套

▲ WeChat Pay HK由即日起，陸續推出多個新春派電子利是的全新玩法和功能。

今年在疫情下，金管局呼籲市民透過電子渠道互相祝賀及收發利是。騰訊（00700）旗下流動支付平台WeChat Pay HK響應呼籲，積極推動市民以電子支付方式派利是。而由即日起，將陸續推出多個新春派電子利是的全新玩法和功能。

三款新春電子利是活動：

玩法一：透過「轉數快」 跨平台轉賬、製作自家「轉數快」利是

由即日起至2月28日，於手機應用程式透過「轉數快」轉賬可同時製作自家「轉數快」利是，選擇利是封套和加入祝福字句，完成轉賬後，長按圖片可保存發放給親友。

「轉數快」利是封選擇多，包括企業專屬電子利是封套、「牛」轉新機利是封套。

玩法二：與多間企業合推企業專屬電子利是封套

WeChat Pay HK將與多間企業合作，推出企業專屬電子利是封套，包括大家樂、工銀亞洲、中國移動香港、中國銀行(香港)、合和集團、富融銀行、新鴻基地產，JOOX 、KFC等。企業專屬電子利是封套將於農曆新年前正式推出。

玩法三：抽獎集齊一套六款牛年利是封牛年

農曆新年前，將推出「牛」轉新機隨機抽利是封套活動。成功集齊五款牛年利是封後，即有機會抽出「特別款」封套。

用戶首次透過「支付」的「優惠專區」進入活動頁面，即可獲得抽利是封套機會一 次。之後可通過轉賬、派利是或以WeChat Pay HK進行消費等任何支付方式獲取抽封套機會，每日最多可獲抽獎機會三次。

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升級畫圖利是功能 成功畫圖開利是

另外，WeChat Pay HK升級早前推出的「畫圖利是」功能，更新畫圖詞庫，讓用戶線上拜年逗利是。用戶在手機應用程式內，向好友或群組發利是，並輸入任何利是金額，再選擇類型「畫圖利是」，便可預設題目挑戰好友，包括牛、 燈籠、蒙娜麗莎等難度不一的題目。好友只要成功畫出指定圖案，即可拆開利是。

責任編輯：馬意文