【諾貝爾和平獎】美國議員提名香港民主運動 對手包括特朗普

一年一度的諾貝爾獎早前開始開放提名，而最受觸目的諾貝爾和平獎提名已截止。除了前任美國總統特朗普再度獲提名諾貝爾和平獎，美國9名國會議員亦提名香港民主運動競逐。該些議員指，希望藉諾貝爾和平獎，表揚香港民主運動為保護香港和平所作的努力。

共和黨參議員魯比奧（Marco Rubio）及民主黨眾議員美國國會及行政當局中國委員會 （Congressional-Executive Commission on China）主席麥戈文（James McGovern）等9人致函挪威諾貝爾委員會，提名香港民主運動競逐諾貝爾和平獎。

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據路透社報道，其他獲提名的人士或組織包括：

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信中指出，他們希望以和平獎表揚香港民主運動啟發世界的勇敢和決心，而諾貝爾委員會繼續照亮爭取和平和中國人權的人，認為香港民主運動值得認可。

【諾貝爾和平獎】特朗普再度獲提名 女婿庫什納都有份 【下一頁】

據路透社報道，其他獲提名的包括特朗普、特朗普女婿庫什納，而去年的「大熱門」世界衛生組織（WHO，簡稱世衛）亦獲提名。

和平獎的提名門檻並不高，所有國家元首或者國家級的國會議長、大學教授、外交政策研究機構所長、諾貝爾獎得獎者以及挪威諾貝爾委員會成員，都可提名其屬意的人選。以上人士只要在和平獎提名截止日期每年的2月1日之前，提名其屬意的人選，該提名就會被接受。

責任編輯：林嘉莉