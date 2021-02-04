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【英國疫情】首席醫療官指已過高峰 但感染率仍偏高

環球社會熱點 13:07 2021/02/04

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英國首席醫療官惠蒂指英國疫情已過高峰，但感染率仍高於首波新冠肺炎疫情。

英國的新冠肺炎疫情持續，英國正加緊為民眾接種新冠疫苗。英國首席醫療官惠蒂（Chris Whitty）表示，英國疫情目前已過高峰。但惠蒂警告英國的新冠肺炎感染率仍高於首波新冠肺炎疫情，如英國感染率再次上升，醫療部門將會再次面臨壓力。

【英國疫情】每日過萬人入境可避過隔離 政府捱轟 【下一頁】

【變種病毒】英國發現病毒在變異 憂降疫苗有效率 【下一頁】

英國周三（3日）再增超過1.9萬宗新冠肺炎確診個案，同時再增1,322名新冠患者死亡，累計死亡患者人數增至超過10.9萬人。惠蒂於英國首相府記者會上表示，從英國的確診、留院及死亡人數來看，英國的新冠肺炎疫情高峰期已過（past the peak）。

但惠蒂同時表示，即使新冠患者住院人數已明顯減少，但住院人數仍高於去年4月的第一波疫情高峰。惠蒂指出雖然感染率目前正處於下降趨勢，但仍然處於高位。惠蒂警告如感染率再次上升，英國國民保健服務（NHS）將再次陷入困境。

英國首相約翰遜（Boris Johnson）也警告感染率仍非常高，強調英國目前仍未到時候放寬限制措施。

但約翰遜表示，有證據表明新冠疫苗有效降低新冠肺炎患者死亡及出現重症的機會率，希望英格蘭地區的學校可於下月8日起重開。

責任編輯：鄭錦玲

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