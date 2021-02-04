【電子利是】WeChat Pay推電子利是新玩法　用戶可自行製作「畫圖利是」（附流程圖）

▲ Wechat Pay今年就電子利是提供多項創意玩法。

近日多間電子支付平台推出電子利是，騰訊 （00700） 旗下電子支付平台WeChat Pay HK亦在應用程式內推出多項新春電子利是活動，市民可自行選擇電子利是封套派利是，亦可在應用程式內畫圖製作利是。

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由今日（4日）至2月28日，WeChat Pay HK用戶可透過「轉數快」轉賬同時製作「轉數快」利是。用戶在選擇電子利是封套並完成轉帳後，可長按電子利是的圖片以作保存，並將圖片發放給親友傳遞心意。

如何在WeChat Pay派利是？

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

此外，WeChat Pay亦升級早前推出的「畫圖利是」功能，用戶在派利是的時候，可預設不同難度的畫圖題目給親朋戚友，收款者只需畫出指定圖案便可拆開利是。

如何自行製作「畫圖利是」？

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

用戶可參加抽獎隨機抽利是封套

WeChat Pay亦推出隨機抽利是封套活動，用戶在透過「優惠專區」進入活動界面後，可獲得抽取利是封套機會一次。其後，用戶在通過轉賬、派利是、以WeChat Pay消費時亦可獲取抽利是封套機會，每日最多可抽三次。若成功集齊5款牛年利是封，用戶有機會抽出特別款利是封套。

此外，WeChat Pay HK亦與多間企業聯合推出企業專屬電子利是封套，合作品牌包括大家樂 （00341） 、新鴻基地產 （00016） 、中銀香港 （02388） 、Baby Kingdom、KFC和PUBG MOBILE等品牌，有關企業電子利是封套將於農曆新年前正式推出。

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編輯﹕賴奕羚