【機迷熱話】用戶投訴Switch無法開機　任天堂官方分享解決小技巧

▲ 近日有不少用家投訴，Switch出現無法開機情況，而且這個情況出現得十分頻繁。

任天堂遊戲機Switch已經推出4年時間，但熱潮依然未減退，在上季更售出1157萬部，成為Switch開賣以來銷量最佳的一個季度。惟近日有不少用家投訴，Switch出現無法開機情況，而且這個情況出現得十分頻繁，因此任天堂近日透過Twitter，提供Switch無法開機的解決方法。

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任天堂在Twitter中提到，早前受到全球很多用家反饋，Switch會出現無法開機的情況。任天堂表示，Switch無法開機的原因有兩種，一是電池沒電，用家只需戶為設備充電30分鐘以上，再嘗試開機即可；另一種情況就是Switch主機充滿電，但仍無法開機。

▲ 任天堂近日透過Twitter，提供Switch無法開機的解決方法。（Twitter截圖）

任天堂指這個情況有機會是Switch內部死機，用戶可嘗試在較黑的地方觀察，若是死機，主機屏幕會發出微弱的燈光。在這情況下，用戶僅需按住電源按鈕12秒或更長時間，將主機電源完全關閉，然後再次開機即可正常使用。

另外，近日Switch的Joy-con手掣也被投訴出現漂移問題，雖然任天堂早就推出了相關的售後政策，為手掣出現漂移問題的用戶免費進行維修。但此方法被批評治標不治本，無法能持續長時間的正常使用，任天堂也因此在全球各地惹上訴訟。

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責任編輯：曾曉汶