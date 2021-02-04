  • 23°C
香港時間 : 2021204日 (四) 13:46
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【機迷熱話】用戶投訴Switch無法開機　任天堂官方分享解決小技巧

科技 13:30 2021/02/04

分享：

近日有不少用家投訴，Switch出現無法開機情況，而且這個情況出現得十分頻繁。

任天堂遊戲機Switch已經推出4年時間，但熱潮依然未減退，在上季更售出1157萬部，成為Switch開賣以來銷量最佳的一個季度。惟近日有不少用家投訴，Switch出現無法開機情況，而且這個情況出現得十分頻繁，因此任天堂近日透過Twitter，提供Switch無法開機的解決方法。

【遊戲主機】Switch全球銷量逾7987萬部　超越3DS系列遊戲主機

【機迷熱話】傳任天堂新一代主機命名為「Super Switch」　有望本年内亮相

任天堂在Twitter中提到，早前受到全球很多用家反饋，Switch會出現無法開機的情況。任天堂表示，Switch無法開機的原因有兩種，一是電池沒電，用家只需戶為設備充電30分鐘以上，再嘗試開機即可；另一種情況就是Switch主機充滿電，但仍無法開機。

任天堂近日透過Twitter，提供Switch無法開機的解決方法。（Twitter截圖）

任天堂指這個情況有機會是Switch內部死機，用戶可嘗試在較黑的地方觀察，若是死機，主機屏幕會發出微弱的燈光。在這情況下，用戶僅需按住電源按鈕12秒或更長時間，將主機電源完全關閉，然後再次開機即可正常使用。

另外，近日Switch的Joy-con手掣也被投訴出現漂移問題，雖然任天堂早就推出了相關的售後政策，為手掣出現漂移問題的用戶免費進行維修。但此方法被批評治標不治本，無法能持續長時間的正常使用，任天堂也因此在全球各地惹上訴訟。

【機迷熱話】Switch推出Super Mario特別版　售價$2,340即日起預售

責任編輯：曾曉汶

相關文章

【機迷熱話】PS5 2020年大勝Xbox Series系列　全球銷量多出接近兩倍
2021/01/20
【機迷熱話】PS5 2020年大勝Xbox Series系列　全球銷量多出接近兩倍
【機迷熱話】新版任天堂Switch「Aula」　主機規格曝光
2021/01/09
【機迷熱話】新版任天堂Switch「Aula」　主機規格曝光
【機迷熱話】傳任天堂Switch Pro有望今年亮相！4K版＋晶片升級
2021/01/06
【機迷熱話】傳任天堂Switch Pro有望今年亮相！4K版＋晶片升級
【購物優惠】任天堂eShop推新年優惠！經典4款瑪利歐遊戲限時7折
2020/12/31
【購物優惠】任天堂eShop推新年優惠！經典4款瑪利歐遊戲限時7折
遊戲設置 電玩手遊 遊戲 任天堂 Switch Twitter

下一篇文章

【終止服務】Skype for Business於7月底結束服務　微軟呼籲儘快轉移到Teams
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【太空任務】SpaceX星艦進行二度試飛　再次著陸失敗兼炸毀（有片）
【太空任務】SpaceX星艦進行二度試飛　再次著陸失敗兼炸毀（有片）
【每日焦點】華為將推新摺機　小米手機無法正常安裝GMS
【每日焦點】華為將推新摺機　小米手機無法正常安裝GMS
【Clubhouse爆紅】邀請碼難求　大熱社交媒體Clubhouse熱潮吹到香港
【Clubhouse爆紅】邀請碼難求　大熱社交媒體Clubhouse熱潮吹到香港
【Clubhouse爆紅】Clubhouse技術供應商聲網被爆中資背景　或惹私隱憂慮
【Clubhouse爆紅】Clubhouse技術供應商聲網被爆中資背景　或惹私隱憂慮
【Clubhouse爆紅】語音社交平台Clubhouse掀熱潮　同名程式遭誤認惹負評被迫暫時下架
【Clubhouse爆紅】語音社交平台Clubhouse掀熱潮　同名程式遭誤認惹負評被迫暫時下架
【米粉無得用Google App】中國小米手機新版MIUI　無法正常安裝Google GMS
【米粉無得用Google App】中國小米手機新版MIUI　無法正常安裝Google GMS