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【中芯國際業績】中芯上季純利按年大增1.9倍 今年資本開支43億美元

新經濟追蹤 19:08 2021/02/04

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中芯國際周四公布第4季季績

中芯國際 （00981） 今日收市後公布業績，上季收入按年增長17%至9.81億美元，略勝公司早前指引，純利按年大增1.9倍至2.57億美元，大勝市場預期。上季毛利率為18%，為公司指引區間上限。中芯國際績前股價受壓，今日即市曾低見25.85元，跌7.5%，全日跌幅收窄至2.3%，報27.3元，成交39億元。

綜合券商早前預期，中芯國際去年第4季收入按年增加約15%至9.62億美元，季度經調整溢利升2.5%至9091萬美元，季度毛利率17.4%。

中芯國際上季純利大升，主要由其他收入大增帶動，包括外幣匯兌收益按年增逾5倍至2,605萬美元，以權益法投資的應佔利益按年增近10倍至1.32億美元。中芯國際同時指引，本季收入按季增長7%至9%，意味將介乎10.5億至10.7億美元，毛利率介乎17%至19%。

中芯國際上季晶圓付運量為141.6萬片8吋約當晶圓，按年增加5.7%，但值得留意是14/28納米的收入貢獻由去年第三季度的14.6%下降至5%。

中芯國際美國預託股份2月1日交易前撤出，可見【下一頁】

中芯：今年資本開支43億美元 

中芯國際首席財務官高永崗稱，展望2021全年，因公司被美國政府列入實體清單，公司在採購美國相關産品或技術時受到限制，為公司全年業績預期帶來了不確定風險。公司給出的全年預期，是基於運營連續性不受影響這個假定前提。出口許可申請必須根據流程走，需要時間，也有一定的不確定性。基於此，中芯國際全年收入目標爲中到高單位數成長，上半年收入目標約21億美元，全年毛利率目標爲10%至20%的中部。

產能方面，聯合首席執行官趙海軍和梁孟松指，目前晶圓代工行業産能緊張，特別是對成熟制程的需求依然強勁，預計公司成熟産能將持續滿載。爲了滿足客戶需求，公司預計今年資本開支爲43億美元，其中大部分用於成熟工藝的擴産，小部分用於先進工藝、北京新合資項目土建及其它。

中芯國際續指，計劃今年成熟12吋産綫擴産1萬片，成熟8吋産綫擴産不少於4.5萬片。在實體清單影響下，公司會考慮加強第一代、第二代FinFET多元平台開發和布建，並拓展平台的可靠性及競爭力。

中芯國際明早（5日）將舉行業績會議，預計市場除了關注美國制裁、晶片荒對中芯今年產品發展和定價影響，也關注公司管理層去年傳出震盪消息。

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