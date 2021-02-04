▲ 【騰訊股價】騰訊雲與MongoDB達成戰略合作 涵蓋遊戲、電商、社交媒體等行業數據庫場景

騰訊 （00700） 旗下騰訊雲宣布，與數據庫平台MongoDB達成戰略合作。騰訊雲即日起將為全球用戶提供授權的MongoDB服務，雙方將在產品和技術層面加強合作，深入遊戲、電商、社交媒體等行業數據庫場景。

騰訊雲將為用戶提供MongoDB 4.2版本，支持分佈式事務、字段級加密等能力，將ACID事務的支持從單個副本集擴展到了分片集群。

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騰訊高級執行副總裁、雲與智慧產業事業群總裁湯道生表示，與MongoDB合作不僅為騰訊雲用戶帶來最新的MongoDB服務，還帶領開發者使用先進的數據庫概念。

在遊戲領域，騰訊雲MongoDB產研團隊已經與某頭部遊戲團隊合作，就庫表回檔、擴容快速生效等特性，為其定制了控制台運維能力。經過詳細的技術測試後，客戶整體遊戲業務開始大量上雲，並且其海外發行遊戲也普遍使用騰訊雲MongoDB做底層支撐。

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目前騰訊雲數據庫已經服務超過50萬客戶，涵蓋金融、政企、電商、遊戲等各行各業。

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編輯：陳韻妍