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中美貿易威脅減 　中國增長有助北亞經濟

宏觀解讀 12:09 2021/02/04

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美國於2018年初發起了與中國的貿易戰，距離至今已有三年。直至到最近美國政府換屆，有投資者關注這個地緣政治是否仍對北亞構成重大威脅。在我們來看，按現時事態的發展，中美貿易戰不會對北亞構成嚴重威脅，我們對中國和亞洲（除日本）股票的前景繼續維持正面。

面對貿易戰，中國加快改變經濟結構，聚焦於內需，這令第三產業服務業成為國內生產總值中佔比最大的部分，佔54%。同時，中國加快了國內供應鏈的擴張，以保持作為世界最大出口國的地位。直至去年年尾，中國的出口幾乎恢復到貿易戰之前和疫情前的水平，對東盟的出口亦超越美國。面對美國對中國科技公司的制裁，例如芯片，中國政府除了加大力度支持國內自家研發實行自給自足外，相關企業更大量囤積芯片，應付未來的需要。根據彭博數據，中國企業在去年從日本﹑韓國﹑台灣和其他地方訂購了用於生產電腦芯片的設備近320億美元，比2019年增長20%，而電腦芯片的進口額攀升至近3,800億美元，約佔全年中國進口總額的18%。

為了避免貿易戰的影響，中國在去年年尾連續簽署了兩個重要的貿易協議——與14個亞洲國家簽署的《區域全面經濟夥伴協定》和與歐盟成員國的《全面投資協定》。這些協議增加了中國的全球夥伴關係，是自2001年《世界貿易組織加入議定書》以來的最重要的協議。這些協議不單對中國，還對相關國家的貿易帶來正面影響，尤其是北亞地區，在疫情控制相對較好的情況下，製造業和經濟活動有望恢復。因此，我們對中國和亞洲（除日本）股票維持正面。

 

撰文 : 星展香港投資總監辦公室(北亞區)

欄名 : 星級展望

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