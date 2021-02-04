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【小米1810】自家系統無法使用Google服務 小米股價急跌6%

股樓投資 12:35 2021/02/04

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內媒報導指，有小米（01810）用戶反映未能在自家生態系統MIUI內安裝Google的GMS服務。小米今早最低曾見27.1元，今日現跌6%至27.2元，成交近70億元。

比亞迪上月新能源汽車銷量 按年大增近兩倍至逾2萬輛  詳情請看[下一頁]

內媒指，近日有部分小米手機用戶用戶表示，新版 MIUI 12.5系統無法安裝GMS（Google移動服務），即無法使用Google Play Store、Google Maps、YouTube、Gmail等服務。現受影響的手機包括Redmi K30、Redmi 10X 5G 等。

【恒大汽車】恒馳汽車啟動冬季測試　自主研發電池下半年量產  詳情請看[下一頁]

小米管理員在小米社區回應稱，因中國國內版的MIUI出於合規原因，未預置 Google服務框架的機型，不再支持自行安裝GMS服務。

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撰文 : 趙家盈

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