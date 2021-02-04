【中國債搶手】連續26個月買入人民幣債券　1月外資增持千億國債

2021年外資繼續湧向人民幣資產，包括債券。據統計，1月境外機構投資者增購人民幣國債的規模打破多年高位，同時也刺激國內債市交投創歷史新高。

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中債月度數據顯示，1月境外機構投資者增持了1,211億元人民幣的國債，規模為2014年有歷史數據以來最高，增長率為兩年來最快。

至於1月外資債券托管面額為3.06萬億元人民幣，按年上升62.1%，比上年底上漲近6%。資金流入帶動債市交投轉旺，1月交易量達5,883億元人民幣，日均成交突破294億元人民幣。

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究其原因，中美利差擴闊、人民幣呈升值周期，均是外資增加配置人民幣資產的原因。

大行指出，受益於中國債券獲納入國際指數，料今年海外資金流入中國債市的規模有望達1.2萬億元人民幣，外資持有中國國債比例會由目前的9%調高至12%。

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記者：林衛