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【拜登上任】即減聯邦官員產假 有員工被急召上班

環球社會熱點 11:54 2021/02/04

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美國總統拜登上任前多次公開表示，會改變前美國總統特朗普多項政策。有美國媒體報道，拜登上任後即縮短特朗普實行的有薪產假。部份已獲批放假的聯邦部門僱員，在拜登上任後卻收到通知假期將會完結。有員工表示曾對此上訴，但被告知結果不會改變。

拜登將大幅增加難民名額 或庇護香港人 【下一頁】

商務部副傳播總監安布羅西尼（Vanessa Ambrosini）向傳媒表示，她在聖誕前誕下孩子，原定獲批的有薪產假由一月上旬到三月下旬。但在孩子出生前一日，卻被告知拜登上任後，她的假期亦會完結。安布羅西尼對媒體表示，自己的計劃完全被打亂。

無獨有偶，一對在特朗普時期任職國土安全部的夫妻，亦遇到相同的情況。他們在孩子出世兩個禮拜後，被告知他們的帶薪假期不會獲批。他們對情況感到憤怒，並當即向拜登政府申訴，之後獲電郵回覆申訴不成功。

拜登禁止聯邦政府稱「中國病毒」 因恐種族歧視 【下一頁】

特朗普任內通過，首次為聯邦政府員工提供12周的有薪產假法案，但沒有明文規定下屆政府續繼續履行。法案在去年10月正式生效，所以政府轉屆時沒有任何先例可以參考。拜登曾在社交平台Twitter稱讚該法案。

責任編輯：李俊儀

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