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今日推介銀娛 | 上石化、英恒科技、贛鋒鋰業、百威亞太、新秀麗最新部署（立即觀看）

股市 13:04 2021/02/04

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恒生指數中午收報28882點，跌425點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介銀河娛樂 （00027） ，另亦會分析上海石油化工股份 （00338） 、英恒科技 （01760） 、贛鋒鋰業 （01772） 、百威亞太 （01876） 及新秀麗 （01910） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

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石Sir午市閒談自2020年12月7日起探討 / 推介的股票

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欄名 : 石Sir午市閒談

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上海石油化工（00338） 新秀麗（01910） 百威亞太（01876） 贛鋒鋰業（01772） 英恒科技（01760） 銀河娛樂（00027） 石鏡泉 經濟 股票

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