【業績】平保去年新業務價值遜預期 券商料最壞時間已過

▲ 券商認為平保壽險新業務價值今年可錄雙位數反彈

藍籌內險股平保 （02318） 昨公布業績，錄得新業務價值495.75億元（人民幣•下同），按年跌34.7%，較預期差，而淨利潤亦跌4.2%至1,430.99億元。不過，券商於平保績後發表報告，普遍認為平保壽險最差時間已過。

平保績後股價造好，一度升約4%至92.25元，升2.7%。

高盛表示，平保第四季業績疲弱屬預期之內，但該行觀察到正面發展，分別是保障型產品新業務利潤率維持穩定，有助今年新業務增長，同時保證保險於去年下半年已開始回復承保盈利，可減輕今年上半年車險對盈利的衝擊。展望今年，高盛相信平保今年新業務價值增長會跑贏同業，預期保險型產品的銷售在今年二月或三月會展現強勁按年增長。

瑞銀認為，平保去年業績大致符合預期，相信平保去年第四季因將焦點放在翌年的「開門紅」銷售上，所以影響當季業績，但做法對今年首季業績帶來支持。瑞銀預期，由於代理活動回復，以及客戶對保障型產品需求上升，可帶動平保全年新業務價值按年反彈12%。瑞銀維持平保買入評級，將其目標價由117元輕微下調至115元。

野村則指出，去年第四季新業務價值差過預期，但認為最壞情況已過，並預期今年「開門紅」銷售可增長15%。野村估計今年平保新業務價值會錄12%增長。

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編輯：謝智聰