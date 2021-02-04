  • 23°C
香港時間 : 2021204日 (四) 13:17
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【終止服務】Skype for Business於7月底結束服務　微軟呼籲儘快轉移到Teams

科技 12:10 2021/02/04

分享：

Skype for Business即將在2021年7月底終止服務，微軟也開始提醒用戶儘早升級，並轉移到Microsoft Teams。

網上會議軟件在新冠肺炎疫情爆發期間，成為重要的好幫手，其中Skype for Business更成為不少商務用家夥伴。不過各位Skype for Business用家要注意，Skype for Business即將在今年7月31日後終止服務，微軟（Microsoft）也開始提醒用戶儘早升級，並轉移到Microsoft Teams。

【取代Zoom】Google Duo網頁版更新　會議人數上限增至32人

【視像會議】Zoom發布macOS版本更新　今日起將支援蘋果M1系列Mac

微軟在官方網誌中提醒Skype for Business用戶，該程式離「退休」還有六個月的時間，要將資料轉移到Teams也是個複雜的過程。因此呼籲用戶應儘快準備遷移計畫，以確保公司在 Skype for Business停用前，能夠升級到Teams，以利整體業務可無縫接軌。

微軟也在官方網誌提供了各搬遷階段的資源連結來協助用戶轉移，例如Microsoft Teams管理文件Teams升級規劃工作坊微軟講座等。值得一提的是，Skype for Business的用戶將擁有自動升級到Microsoft Teams的資格。計劃進行自動升級的用戶將在預計的升級日期前至少3個月，就會在Teams管理中心和Microsoft 365訊息中心收到通知。

【視像會議平台】Cisco整合智能協作功能　旗下Webex平台推重大更新

責任編輯：曾曉汶

相關文章

【中小企福音】微軟更新政策　OneDrive及Teams單個檔案上傳上限提高至250GB
2021/01/16
【中小企福音】微軟更新政策　OneDrive及Teams單個檔案上傳上限提高至250GB
【中小企教室】微軟 Teams 動態檢視模式　發言者更突出
2021/01/09
【中小企教室】微軟 Teams 動態檢視模式　發言者更突出
WhatsApp 網頁版新功能　增設語音及視像通話
2020/10/22
WhatsApp 網頁版新功能　增設語音及視像通話
【微軟Ignite大會】Teams教打工仔瞑想放空　減輕在家工作之苦
2020/09/23
【微軟Ignite大會】Teams教打工仔瞑想放空　減輕在家工作之苦
Skype 疫情 軟件 Microsoft 新冠肺炎疫情 肺炎 新冠肺炎

下一篇文章

【數碼轉型】現實世界全面向數碼轉型　料雲端技術今年規模2.4萬億
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【太空任務】SpaceX星艦進行二度試飛　再次著陸失敗兼炸毀（有片）
【太空任務】SpaceX星艦進行二度試飛　再次著陸失敗兼炸毀（有片）
【米粉無得用Google App】中國小米手機新版MIUI　無法正常安裝Google GMS
【米粉無得用Google App】中國小米手機新版MIUI　無法正常安裝Google GMS
【Clubhouse爆紅】邀請碼難求　大熱社交媒體Clubhouse熱潮吹到香港
【Clubhouse爆紅】邀請碼難求　大熱社交媒體Clubhouse熱潮吹到香港
【每日焦點】華為將推新摺機　小米手機無法正常安裝GMS
【每日焦點】華為將推新摺機　小米手機無法正常安裝GMS
【Clubhouse爆紅】Clubhouse技術供應商聲網被爆中資背景　或惹私隱憂慮
【Clubhouse爆紅】Clubhouse技術供應商聲網被爆中資背景　或惹私隱憂慮
【Clubhouse爆紅】語音社交平台Clubhouse掀熱潮　同名程式遭誤認惹負評被迫暫時下架
【Clubhouse爆紅】語音社交平台Clubhouse掀熱潮　同名程式遭誤認惹負評被迫暫時下架