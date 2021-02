【終止服務】Skype for Business於7月底結束服務　微軟呼籲儘快轉移到Teams

▲ Skype for Business即將在2021年7月底終止服務,微軟也開始提醒用戶儘早升級,並轉移到Microsoft Teams。

網上會議軟件在新冠肺炎疫情爆發期間,成為重要的好幫手,其中Skype for Business更成為不少商務用家夥伴。不過各位Skype for Business用家要注意,Skype for Business即將在今年7月31日後終止服務,微軟(Microsoft)也開始提醒用戶儘早升級,並轉移到Microsoft Teams。

微軟在官方網誌中提醒Skype for Business用戶,該程式離「退休」還有六個月的時間,要將資料轉移到Teams也是個複雜的過程。因此呼籲用戶應儘快準備遷移計畫,以確保公司在 Skype for Business停用前,能夠升級到Teams,以利整體業務可無縫接軌。

微軟也在官方網誌提供了各搬遷階段的資源連結來協助用戶轉移,例如Microsoft Teams管理文件、Teams升級規劃工作坊及微軟講座等。值得一提的是,Skype for Business的用戶將擁有自動升級到Microsoft Teams的資格。計劃進行自動升級的用戶將在預計的升級日期前至少3個月,就會在Teams管理中心和Microsoft 365訊息中心收到通知。

責任編輯:曾曉汶