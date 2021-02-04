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【牛津疫苗】瑞士延遲批准 促提供更多數據

環球社會熱點 11:21 2021/02/04

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牛津疫苗已獲多個國家包括歐盟批准緊急使用，但瑞士藥品監督管理局周三宣佈延遲批准使用牛津疫苗，要求負責生產牛津疫苗的藥廠阿斯利康（AstraZeneca）提供更多臨床測試數據，確保接種疫苗安全性。瑞士同時向其他藥廠增購新冠疫苗。

1500名試驗志願者接種錯誤劑量 遭藥廠隱瞞 【下一頁】

瑞士較早前已向阿斯利康預訂530萬劑牛津疫苗，但瑞士藥品監督管理局表示，根據目前藥廠提供的研究數據，不足以評估接種疫苗的好處及風險。瑞士藥品監督管理局決定暫緩授權緊急使用牛津疫苗，直至取得藥廠於北美州進行的大型臨床實驗結果後，才再次考慮批准使用。

該管理局亦強調，必須清楚掌握更多牛津疫苗的研究結果，包括疫苗安全性、有效性及質量，才會對牛津疫苗「開綠燈」。

瑞士政府亦透露，當局已向其他藥廠增購額外疫苗，包括與德國Curevac增購500萬劑疫苗、與美國Novavax達成600萬劑疫苗的初步協議，以及可隨時向Moderna加購600萬劑疫苗。

研究指曾染疫者 可能只需接種一劑疫苗 【下一頁】

瑞士合共已預訂超過3,000萬劑新冠疫苗，足以讓全國860萬人民接種兩劑，更較全國所需的疫苗數量多出一倍。

藥廠阿斯利康則重申，瑞士藥品監督管理局正無間斷審核牛津疫苗，為加快批准使用程序，藥廠願意與監管機構共享更多疫苗信息。

事實上，歐洲亦有多個國家宣佈，由於阿斯利康缺乏足夠數據，評估牛津疫苗對65歲或以上長者的有效性，決定禁止老年人接種該疫苗。

責任編輯：郭麗明

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