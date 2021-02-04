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【內地熱話】 放假拒帶電腦被炒 上海打工仔勝訴獲賠22萬 網民：假期就是帶着工作休息？

環球政經 12:37 2021/02/04

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近日內地的法院新聞報導，上海一名軟件工程師小張，在一間諮詢公司工作4年，負責應急服務，新春假期拒絕公司要求他帶電腦回鄉過年而被開除。小張不服要求勞動仲裁。近日法院仲裁工程師勝訴，獲賠償19.4萬元人民幣（約22萬港元）。公司不服提上訴但被駁回。

事情發生在2019年的春節假前，小張準備回鄉，公司要求他放假期間要帶電腦回家鄉，以維持公司無休為客戶提供緊急維護服務，遭他拒絕。

小張在27天假期裹，亦拒絕跟公司聯繫，公司未能跟他聯絡，出現失聯狀態。他認為放春節假期是正當假期，假期就是放假，不作義務工作。

該公司期後以「惡意拒絕執行以及惡意拖延公司安排的勞動任務、惡意違反公司製定的勞動時間規定」之「罪名」開除小張。被開除後，小張申請勞動仲裁，要求公司按勞動合同賠償遣散費及加班費等共19.4萬元人民幣，而IT公司則反告該工程師撤銷所有賠償。最後小張勝訴。此案引起內地網民熱烈討論。

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責任編輯：鄭靜珊

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