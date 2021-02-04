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【新股IPO】快手科技1024一手中籤率僅4% 超額認購1203倍 上限定價

股樓投資 11:18 2021/02/04

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快手科技（新上市編號：01024）將於明日登場，投資者最關心當然是有沒有抽中。據公司公布的招股結果，快手公開發售錄超購1,203.16倍，經重新分配後，公開發售股數增至6%，國際發售初步提呈獲相當發售股份總數約39倍。

由於認購者中，故一手中籤率僅4%，認購500手才能穩獲一手。同時以招股上限115元定價；摩根士丹利、美銀證券及華興資本為聯席保薦人。

心通醫療2160首日掛牌 高開76%報21.5元，見【下一頁】

快手引入10名基石投資者，包括美國基金Capital Group、包括新加坡主權基金GIC、貝萊德、淡馬錫、博裕資本、阿布達比投資局及富達等，合其認購1.65億股股份，佔公司緊隨全球發售完成後已發行股本約4.02%。

集資所得，其中約35%將用於增強生態系統；30%將用於加強研發及技術能力；25%將用於選擇性收購或投資與集團業務互補及符合理念和增長策略的產品、服務及業務；約10%將用作營運資金及一般企業用途。

心通醫療2160暗盤升9成 首日掛牌又會升幾多？ 教你上市後追揸沽攻略，見【下一頁】

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記者：張以正

快手—W（01024） 港股

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