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【新股IPO】健倍苗苗2161明日掛牌 一手中籤率8% 暗盤最多一手賺逾千元

股樓投資 23:49 2021/02/04

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由雅各臣（02633）分拆上市的健倍苗苗（新上市編號：02161）跟快手科技（01024）同時掛牌，不過兩新股的上市前暗盤表現卻截然不同。盡管暗盤同樣是上升，但快手科技升逾2倍，健倍苗苗最高則升逾47%，根據富途暗盤交易平台，該股曾高見1.77元，較招股價1.2元升47.5%，每手2000股計，一手帳面賺1140元。至於在耀才交易場亦曾升42.5%至1.71元，一手帳面賺1020元。

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雖然跟快手同期招股，但由於健倍苗苗集資額小，故亦吸引不少捧場客，公司公布招股結果，計劃發售4,468.6萬股股份，公開發售錄超購21.47倍，每股發售價定於1.2元，一手2,000股中籤率為8%。中國銀河國際證券(香港)為獨家保薦人。

健倍苗苗是次集資所得，其中47.2%將用於為品牌中藥的組合開發及品牌管理提供資金；43.4%將用於作為發展第三方品牌產品組合增長策略的一部分，為從第三方品牌擁有人獲得更多分銷權的付款提供資金；9.4%為補充營運資金及用於一般企業用途。

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>>>如欲接收更多新股資訊，請看《iMoney新股IPO》文章

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記者：張以正

健倍苗苗（02161） 港股

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