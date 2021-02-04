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【新股IPO】心通醫療2160首日掛牌 高開76%報21.5元

股樓投資 11:04 2021/02/04

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微創心通醫療科技-B（02160）首日掛牌表現承接昨日暗盤升勢，開市報21.5元，較招股價12.2元升76%，最高曾升至22.2元，現時稍為回落，暫報18.4元。

微創心通醫療2160暗盤曾升逾9成 一手帳面賺11800元，見【下一頁】

該股公開發售部份錄得超額認購768倍，經重新分配後，公開發售股數增至50%。國際發售項下初步提呈發售的發售股份已獲超額認購54倍以上。以招股上限12.2元定價，其招股範圍介乎11.1至12.2元，每手1,000股，一手中籤率為7.5%。摩根大通、花旗及中金為聯席保薦人。

心通醫療2160暗盤升9成 首日掛牌又會升幾多？ 教你上市後追揸沽攻略，【下一頁】

>>>如欲接收更多新股資訊，請看《iMoney新股IPO》文章

 

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記者：張以正

心通醫療—B（02160） 港股

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【新股IPO】快手科技1024一手中籤率僅4% 超額認購1203倍 上限定價

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