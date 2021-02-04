【新股IPO】微創心通醫療2160首掛牌升54%　一手帳面賺6620元

微創心通醫療科技-B（02160）首日掛牌表現承接昨日暗盤升勢，開市報21.5元，較招股價12.2元升76%，最高曾升至22.2元，隨後升幅收窄，收市報18.82元，升54.3%；全日成交37.8億元。以每手1000股計，一手帳面賺6620元。

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該股公開發售部份錄得超額認購768倍，經重新分配後，公開發售股數增至50%。國際發售項下初步提呈發售的發售股份已獲超額認購54倍以上。以招股上限12.2元定價，其招股範圍介乎11.1至12.2元，每手1,000股，一手中籤率為7.5%。摩根大通、花旗及中金為聯席保薦人。

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記者：張以正