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【數碼轉型】現實世界全面向數碼轉型　料雲端技術今年規模2.4萬億

科技 11:14 2021/02/04

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低延遲的直播技術可以協助更多零售、媒體、運動企業與客戶或目標受眾形成更加順暢和多元的互動，包括舉辦各類數碼化的活動。

根據科技市場調查公司Gartner預測，2020年全球公有雲服務市場增長6.3%，總額達到2,579億美元，高於2019年的2,427億美元。而2021年規模將增至3,069億美元，按年增長達19%。

阿里雲智能國際港澳、韓國及菲律賓區域總經理劉彬星表示，目前物理世界向數碼世界的轉型才剛開始，各行各業都在加快數碼轉型。「從垂直的金融、零售、快消品及教育等等，到橫向的生產、物流、存貨管理在內的全社會各環節，都開始數碼化轉型，以提升自身競爭力，並為其可持續性創新注入動能。」

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雲原生技術利數碼轉型

劉彬星預料，2021年最重要的「雲趨勢」之一，是雲原生（cloud native）和混合雲（hybrid cloud) 的加快普及，該技術模式可推動企業以高效及靈活的方式實現數碼轉型，雲原生亦是推動數碼原生（digital native）發展的重要手段之一。

劉表示，面向雲計算、互聯網、數碼化轉型等場景的「數字原生」，可透過「雲原生」的技術手段實現。「雲原生的優勢在於高速、穩定和高彈性及擴展性，面對高流量、需求急速變化的環境，雲原生化產品能快速應變，迅速實現彈性伸縮。」

近年流行直播模式，低延遲的直播技術可以協助更多零售、媒體、運動企業與客戶或目標受眾有更多互動。（新華社圖片）

劉亦指出，隨著企業數碼轉型步伐加快，企業對雲端產品的要求亦更高，而混合雲亦是戰略佈局中至關重要的一環。「為滿足市場需求，未來公司不僅將繼續在混合雲領域不斷探索及創新，更將持續完善雲端佈局，為更廣泛行業及客戶提供多元數碼轉型解決方案。」

「萬物皆可雲」成趨勢

其次，在數碼應用普及方面，現時社會很多方面都由科技引領趨勢，例如人們的消費、旅行、支付方式等。「疫情期間，消費者更加習慣了在線娛樂、在線工作、在線學習、在線消費，加快了不同行業的數碼化轉型步伐。」

劉表示，以阿里雲為例，目前在香港的客戶主要集中於互聯網、金融及零售業客戶，也包括在交通、教育、物流領域的客户。「我們客户涉及各行各業，從零售業的周大福；飲食業的OpenRice, 鮮直送；到物流業的香港快運航空等等。」他預料，未來本地將有兩大重點趨勢：一）協助以金融和零售業為首的傳統行業加快數碼化轉型；二）為客戶提供能解決痛點的解決方案，助客戶推動智能商業决策。

阿里雲智能國際港澳、韓國及菲律賓區域總經理劉彬星表示，目前物理世界向數碼世界的轉型才剛開始，從垂直的金融、零售、快消品及教育等等，到橫向的生產、物流、存貨管理在內的全社會各環節，都開始數碼化轉型。（受訪者提供圖片）

劉表示，「萬物皆可雲」將是未來幾年的大趨勢，最終物理世界將向數碼世界全面轉型。以雲原生作爲底層技術，能保障所有前沿技術的穩定、快速和安全運作。「以阿里雲為例，透過全面雲原生化，去年雙11每萬筆交易所需的計算資源在過去4年下降80%、研發效率平均增加超過10%。」

此外在應用層面，視頻雲技術的提升能讓網絡直播更加普及。他指出，低延遲的直播技術可以協助更多零售、媒體、運動企業與客戶或目標受眾形成更加順暢和多元的互動，包括舉辦各類數碼化的活動。

>>>【TikTok】TikTok遵從意大利政府要求　封鎖13歲以下人士帳戶

記者：李彥煒

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