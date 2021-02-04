【異動股】寶尊電商升近13% 宣布全購Full Jet加速拓展高端品牌業務

▲ 寶尊電商宣布全購Full Jet加速拓展高端品牌業務

寶尊電商 （09991） 宣布以收購品牌建設商Full Jet的100%股權，預計2月10日或前後完成交易。Full Jet是一家專注於戰略及品牌的行業專家，專門為進入中國市場的高端及奢侈品牌制定上市戰略，主要業務範圍包括品牌發展、戰略諮詢、電子商務運營 和市場營銷。

消息帶動寶尊電商升逾一成，現升12.8%，報113.8元。

根據獨立第三方的近期報告，估計2020年中國的個人奢侈品市場將增長超過 45%，其中線上電子商務發展尤為迅猛。寶尊認為，此次對Full Jet的戰略性收購將增强本公司在業務發展、 戰略諮詢和品牌管理方面的專業知識，並擴大其與全球高端及奢侈品牌的地理接觸點。

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寶尊董事長兼首席執行官仇文彬表示，憑藉雙方的優勢，有望釋放高端及奢侈品領域的未來增長潛力，並相信有關舉措將成為寶尊的強勁增長動力，可在未來3至5年內每年帶來200億元人民幣的GMV 。

Full Jet的最終企業價值為Full Jet去年EBITDA的12.5 倍，總代價包括50%的初始現金付款以及隨後三年內以現金或股權方式支付的遞延付款，惟須視乎年度業績目標的完成結果而定。

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編輯：袁諾曦