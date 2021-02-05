【遊戲驛站GME】Robinhood CEO籲美股應轉為即時結算　不再對GameStop設交易限制（第三版）

▲ Robinhood因限制用戶交易GME等股票而受到用戶抨擊

Robinhood行政總裁Vlad Tenev表示，美國股票交易系統應改變現時T+2的結算制度，轉為即時結算，減低結算風險。他認為，結算系制的保證金要求原意是減低風險，但上周瘋狂的市場活動反映這些要求加上不必要地長的結算周期，會導致意想不到的新風險。

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包括Robinhood在內的多家美國券商於遊戲驛站Gamestop（美：GME）事件期間曾一度禁止用戶買入GME股份，事件令多家券商受到批評。Robinhood其後曾就事件解畫，指由於結算機構要求公司提供30億美元作抵押，平台決定限制部份交易。

Robinhood上周已緊急籌集10億美元應急資金，並於本周一再額外籌集24億美元。

Robinhood進一步放寬買賣挾倉股的限制，周三（3日）公布，容許投資者買賣GME、AMC等碎股交易，碎股交易被視為容許中小投資者入場的機會。Robinhood早前一度要求客戶投資GME時最低買賣單位達500股。

最新消息指，Rohinhood今日（5日）已移除所有早前對買賣GameStop（美﹕GME）和AMC（美﹕AMC）的交易限制。

（第二版加入重新接受GME碎股交易內容）

（第三版新增﹕已移除GME、AMC交易限制）

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編輯：謝智聰