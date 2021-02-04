【TikTok】TikTok遵從意大利政府要求　封鎖13歲以下人士帳戶

▲ TikTok終同意遵從意大利政府要求，封鎖13歲以下人士的帳戶。（法新社資料圖片）

中國影片應用程式抖音的國際版TikTok早前興起「昏迷挑戰（blackout challenge）」，意大利西西里島一名10歲女童，上月在TikTok直播進行「昏迷挑戰」時不慎窒息，最終送醫不治。意大利當局也立刻介入調查。在昨（3日），TikTok終同意遵從意大利政府要求，封鎖13歲以下人士的帳戶。

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據路透社報道指，意大利監管部門證實，TikTok已經按照當局要求，禁止平台無法證明年齡高於13歲的用戶使用TikTok。TikTok將由2月9日起，規定用戶必須展示身份證，確認其年齡高於13歲才能使用該平台。任何無法展示身份證的用戶，將不獲准使用TikTok賬號。

與此同時，意大利監管機構指出，目前正與TikTok討論是否使用人工智能（AI）技術，用作偵察用戶的年齡是否小於13歲，但仍須先與私隱監管機構交換意見。

上月意大利一名10歲女童死亡，其父母指死者生前正使用TikTok，並進行「昏迷挑戰」。另外，巴基斯坦也發生一名年輕男子為了拍TikTok，被疾駛的列車撞死的事故。

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責任編輯：曾曉汶