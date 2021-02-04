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【Apple Car】傳蘋果及現代起亞接近敲定造車合作 Apple Car最快2024年投產

股市 10:02 2021/02/04

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傳蘋果及現代起亞接近敲定造車合作 Apple Car最快2024年投產

市傳蘋果（美：AAPL）正在研發Apple Car。外媒引述消息指，蘋果與現代汽車旗下起亞汽車（Hyundai-Kia）接近談妥生產蘋果品牌自駕電動車的合作方案，Apple Car會在起亞的美國喬治亞州的 West Point工廠製造。據指，Apple Car目前預定於2024年投產，但最終推出時間表仍有延後的可能。

郭明錤料Apple Car定位在非常高端車型，看【下一頁】

據悉，首款Apple Car將是全自動駕駛汽車，而且聚焦發展「最後一里」的服務，意味Apple Car初期可能朝食物外送或機械人「的士」的形式發展。

消息人士指，兩間企業仍未簽署協議，蘋果仍有可能決定選擇其他車企，或不只與一家車企合作。蘋果及現代起亞發言人不予置評。

蘋果調任M1晶片工程高層負責「新項目」，疑為Apple Car鋪路？【下一頁】

對於為何蘋果選擇起亞，消息指，蘋果希望Apple Car可在北美生產，而且電動車合作商容讓蘋果掌控車用軟硬件，意味蘋果想做的是Apple Car，不只是搭載蘋果軟體的起亞車款。

至於現代起亞，與蘋果合作是由新任主席鄭義宣（Euisun Chung）推動，其相信有助加速自動駕駛汽車及電動車的計劃。現代目前和Aptiv有合資公司，開發自動計程車等自駕技術，目前並無跡象顯示該合資公司可能因現代和蘋果結盟受到任何影響。

相關文章：

【台積電TSMC】Apple Car傳用優化版A12 Bionic　料台積電代工

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編輯：袁諾曦

美股 蘋果（Apple，美：AAPL）

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