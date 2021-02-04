【新股IPO】諾輝健康6606周五招股　一手入場費13464元

▲ 諾輝健康於2月5日招股。

諾輝健康 （新上市編號：06606） 將於今日建簿（book-builiding），並計劃於周五（5日）至下周三（10日）招股。據銷售文件顯示，諾輝健康計劃發售7659.8萬股，招股價介乎22.7元至26.66元，集資最多20.42億元，一手（500股）入場費13464元。高盛及瑞銀為聯席保薦人。

諾輝健康是次引入16位基石投資者，合共認購1.24億美元，當中包括景順、清池資本、博裕資本、新加坡政府投資公司等。

公司集資所得40%用於為常衛清（作為醫療服務或獨立產品）商業化及進一步開發提供資金、5%用於通過提高結直腸癌篩查意識及提升市場滲透率為噗噗管的持續銷售及營銷提供資金、30%用於進一步發展幽幽管、宮證清及其他處於早期階段的管線產品、15%用作潛在收購或外部引進癌症篩查領域的候選產品、10%營運資金及其他一般企業用途。

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記者：謝卓榮