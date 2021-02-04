  • 21°C
香港時間 : 2021204日 (四) 17:50
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】微創心通醫療首掛升54%　每手帳面賺6620元

股市 17:40 2021/02/04

分享：

微創心通醫療科技今日首日掛牌。

微創心通醫療科技  （02160） 今日首日掛牌，開市報21.5元，曾升最多82%，高見22.2元，其後升幅收窄，最終收18.82元，較招股價12.2元高54.3%，成交37.8億元。以一手1000股計，帳面賺6620元。

微創心通醫療2160暗盤收市 一手帳面最多賺8950元【下一頁】

公司是次招股引入多達16名基石投資者，微創心通董事會主席羅七一於網上會議時表示，公司選擇投資人的標準主要偏向選擇長線投資並認同公司戰略的投資者。

微創心通副總裁吳國佳表示，過去兩年的醫生培訓及市場教育頗見成效，預料銷售額會錄得較大增幅，惟沒有透露全年銷售目標；微創心通財務總監倪暖又料，公司很快會實現盈利，派息政策則沒有透露。

微創心通醫療昨在富途暗盤曾高見24元，最終收報21.15元。

該股開發售部分超額認購768倍以上，一手中籤率7.5%，抽400手（40萬股）始穩中一手。

相關文章：

【新股IPO】快手科技1024追揸沽攻略　券商：升幅最少一倍

【新股IPO】中生製藥擬在科創板A股上市　集資規模或逾150億元

【新股IPO】內地茶飲品牌奈雪的茶傳第二季來港上市 集資5億美元

編輯：吳敏芳

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

 

港股 心通醫療—B（02160） IPO

下一篇文章

【業績│房託】置富房地產信託去年可分派收入跌2.4%　全年派息47.16仙、現價股息率6.7厘
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【恒指夜期+ADR】阿里巴巴美股較港低2.2%　夜期跌47點低水142點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】阿里巴巴美股較港低2.2%　夜期跌47點低水142點（不斷更新）
【快手科技IPO】快手科技1024一手中籤率僅4%　70萬人抽1手、5億元上限認購可分14手
【快手科技IPO】快手科技1024一手中籤率僅4%　70萬人抽1手、5億元上限認購可分14手
【新股IPO】微創心通2160追揸沽攻略　券商：最多升5成
【新股IPO】微創心通2160追揸沽攻略　券商：最多升5成
【復課安排】農曆年假後限最多三分一學生半天回校上課　教職員恆常檢測可全校復課、楊潤雄：非必要條件
【復課安排】農曆年假後限最多三分一學生半天回校上課　教職員恆常檢測可全校復課、楊潤雄：非必要條件
【新股IPO】微創心通醫療2160暗盤收市 一手帳面最多賺8950元
【新股IPO】微創心通醫療2160暗盤收市 一手帳面最多賺8950元
【新股IPO】微創心通醫療科技2160共56萬人認購　超購768倍一手中籤率7.5%（附分配結果）
【新股IPO】微創心通醫療科技2160共56萬人認購　超購768倍一手中籤率7.5%（附分配結果）