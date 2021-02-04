【新股IPO】微創心通醫療首掛升54%　每手帳面賺6620元

▲ 微創心通醫療科技今日首日掛牌。

微創心通醫療科技 （02160） 今日首日掛牌，開市報21.5元，曾升最多82%，高見22.2元，其後升幅收窄，最終收18.82元，較招股價12.2元高54.3%，成交37.8億元。以一手1000股計，帳面賺6620元。

微創心通醫療2160暗盤收市 一手帳面最多賺8950元【下一頁】

公司是次招股引入多達16名基石投資者，微創心通董事會主席羅七一於網上會議時表示，公司選擇投資人的標準主要偏向選擇長線投資並認同公司戰略的投資者。

微創心通副總裁吳國佳表示，過去兩年的醫生培訓及市場教育頗見成效，預料銷售額會錄得較大增幅，惟沒有透露全年銷售目標；微創心通財務總監倪暖又料，公司很快會實現盈利，派息政策則沒有透露。

微創心通醫療昨在富途暗盤曾高見24元，最終收報21.15元。

該股開發售部分超額認購768倍以上，一手中籤率7.5%，抽400手（40萬股）始穩中一手。

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編輯：吳敏芳

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